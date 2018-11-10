Было ли изнасилование: дознаватель отказалась от полиграфа

Изнасилованная в Уфе полицейская отказалась от проверки на полиграфе

Дознавательница из Уфы , обвинившая коллег в изнасиловании, не будет проходить проверку на полиграфе. Ранее сообщалось, что во время происшествия 23-летняя девушка была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому она не может вспомнить детали происшествия. Все подозреваемые находятся под арестом. Следователи продолжают выяснять обстоятельства событий, которые произошли в служебном офисе в ночь на 30 октября.

Дознаватель, обвинившая троих полицейских в групповом изнасиловании, отказалась проходить проверку на полиграфе. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Валерия Посохова. Ранее она подала ходатайство о проверке на «детекторе лжи» потерпевшей.

«Биоматериалов никаких не было найдено. Ходатайством заявлено о том, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и моему подзащитному Павлу Яромчук. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — заявила юристка в эфире ГТРК «Башкортостан».

Ранее судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что на теле дознавательницы из Уфы есть травмы, характерные для насильственных преступлений. «Также назначены и проводятся ряд других экспертных исследований, направленных на обнаружение и фиксацию биологических следов, и получение информации с технических устройств», — говорится в сообщении СК.

Согласно предварительным данным следствия, нападение на 23-летнюю дознавательницу ОМВД России по Уфимскому району Башкирии произошло в ночь с 29 на 30 октября.

Как сообщается, ее изнасиловали трое коллег — 51-летний начальник отделения ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев, а также 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. В служебном кабинете последнего якобы и было совершено нападение.

При этом, по данным местных СМИ, мужчинам было известно, что их жертва является дочерью высокопоставленного военного Нацгвардии. Согласно информации «360», после изнасилования сотруднице полиции понадобилась помощь психолога.

Всех предполагаемых виновников преступления задержали. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Все они были отстранены от службы в полиции. Обвиняемых заключили под стражу до 31 декабря. Их адвокаты пытались обжаловать решение о мере пресечения в Верховном суде, однако оно было оставлено без изменений.

После происшествия в Башкирию вылетела группа сотрудников центрального аппарата Следственного комитета — они выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам источника РИА «Новости» в силовых органах Башкирии, девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника отдела не одна. «Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», — заявил собеседник агентства.

Также источник в следственных органах Башкирии сообщил, что в момент инцидента дознавательница находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не может вспомнить подробности случившегося.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося. По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было», — рассказал он.

Перед групповым изнасилованием в служебном кабинете Яромчука завязалась драка, пишет сайт kp.ru, ссылаясь на источник. Конфликт якобы возник между приглашенными дамами.

По данным издания, пострадавшая испытывала симпатию к одному из начальников полиции — при этом чувства были якобы взаимны. Агентство ФАН уточняет, что ранее они даже состояли в отношениях. Тем временем, подруга дознавательницы начала проявлять знаки внимания полицейскому. Из-за этого девушки поссорились и устроили драку. В итоге второй пришлось покинуть здание.

Супруга одного из участников группового изнасилования заявила, что у ее мужа есть алиби. По ее словам, в ночь с 29 на 30 октября «он был дома, в кровати». Она заявила, что верит мужу, а также назвала его положительным человеком.

«Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — заявила жена подозреваемого ГТРК «Башкортостан».

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина заявила, что сотрудницам органов часто предлагают повышение за интимную связь.

«Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — заявила политик НСН.

В ответ на произошедшее в Уфе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи, в которых заявил, что «не верит своим глазам», и сравнил фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы с животными. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала реакцию музыканта «абсолютно правильной». Тем не менее, она отметила, что ситуация в полиции меняется.

«Я думаю, то, что в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются «заражению» в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго. Я думаю, что так и будет», — объяснила парламентарий.

На фоне скандала в Уфе стало известно о домогательствах в челябинской полиции. Экс-сотрудница правоохранительных органов Любовь Герасимова рассказала, что за пять лет службы к ней неоднократно приставал начальник.

Она отметила, что сначала он делал ей различные намеки, а когда понял, что это бесполезно, принял решение перевести женщину на неудобный график работы. «У меня есть все обращения, написанные за пять лет. Есть полученные отписки. Когда весной 2017 года меня вынудили уволиться», — рассказала Герасимова сайту kp.ru.

Мать-одиночка, имеющая трех детей, так и не смогла найти работу, хотя уже больше года стоит на учете в службе занятости. На этой неделе челябинские силовики запустили служебную проверку по факту жалобы бывшей сотрудницы полиции. Герасимова в течение четырех часов давала показания следователям. По ее словам, от проверки она ожидает восстановления на прежнем месте работы. В свою очередь, челябинские полицейские намерены подать на нее иск в суд о клевете.