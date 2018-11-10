«Погибшую семью нашла их семилетняя дочь» — сосед рассказал подробности произошедшего в Электростали

По словам Алексея Ефимова, семилетняя девочка приехала на выходные домой из интерната.

Семья, четверых членов которой нашли мертвыми в субботу в квартире в Электростали , жила бедно и могла вести асоциальный образ жизни из-за нехватки средств. Об этом «Звезде» рассказали соседи, проживающие с ними в одном доме.

По словам Алексея Ефимова, соседи часто помогали им, кто-то приносил продукты.

Своих погибших родных обнаружила их семилетняя дочь. Она приехала домой из интерната, где проводила основное время, по предварительным данным, из-за отсутствия у матери родительских прав. Никакой пьяной ругани или драк за стенкой соседи не слышали, семья всегда гуляла с детьми, здоровалась, «не дебоширила».

«Мужчина и женщина, обычная семья, лет по 30. Четверо детей, одна в детском доме была, якобы была неблагополучная семья вроде как. Девочка приехала к ним, стучала в дверь с утра, никто не открывал. Тогда вызвали полицию и уже нашли мертвых всех…», — рассказал «Звезде» Алексей.

Днем в субботу в подмосковном городе Электросталь обнаружили тела четырех человек. Погибших нашли в одной из квартир в доме № 5 на улице Победы.

Погибшие — семейная пара и двое детей 2009 и 2016 года рождения. По предварительной версии СК РФ, они скончались в результате пищевого отравления.