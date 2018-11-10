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«Погибшую семью нашла их семилетняя дочь»
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«Погибшую семью нашла их семилетняя дочь» — сосед рассказал подробности произошедшего в Электростали 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
По словам Алексея Ефимова, семилетняя девочка приехала на выходные домой из интерната.
Семья, четверых членов которой нашли мертвыми в субботу в квартире в Электростали, жила бедно и могла вести асоциальный образ жизни из-за нехватки средств. Об этом «Звезде» рассказали соседи, проживающие с ними в одном доме.
По словам Алексея Ефимова, соседи часто помогали им, кто-то приносил продукты.
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Своих погибших родных обнаружила их семилетняя дочь. Она приехала домой из интерната, где проводила основное время, по предварительным данным, из-за отсутствия у матери родительских прав. Никакой пьяной ругани или драк за стенкой соседи не слышали, семья всегда гуляла с детьми, здоровалась, «не дебоширила».
«Мужчина и женщина, обычная семья, лет по 30. Четверо детей, одна в детском доме была, якобы была неблагополучная семья вроде как. Девочка приехала к ним, стучала в дверь с утра, никто не открывал. Тогда вызвали полицию и уже нашли мертвых всех…», — рассказал «Звезде» Алексей.
Днем в субботу в подмосковном городе Электросталь обнаружили тела четырех человек. Погибших нашли в одной из квартир в доме № 5 на улице Победы.
Погибшие — семейная пара и двое детей 2009 и 2016 года рождения. По предварительной версии СК РФ, они скончались в результате пищевого отравления.
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