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Названа причина пьянки в день изнасилования дознавателя
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Умерла Юлия Волчкова
Умерла Юлия Волчкова

Стало известно, что происходило до изнасилования дознавательницы в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В день изнасилования дознавателя в Уфе полицейские отмечали повышение теперь уже бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.
«Его позвали работать в администрацию главы республики, в межведомственный Совет общественной безопасности», — рассказал источник портала Ufa1.
Эту новость Матвеев решил отметить с сослуживцами.
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Ранее появлялись другие подробности о том, что происходило в день изнасилования.
Напомним, Матвееву и двум его коллегам предъявили обвинение по делу об изнасиловании 23-летнего дознавателя. Все они находятся под стражей, апелляция на арест была отклонена судом.
Судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные для изнасилования повреждения.
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