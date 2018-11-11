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Подмосковная семья поела грибов и умерла
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Подмосковная семья поела грибов и умерла 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семейная пара и двое детей насмерть отравились грибами в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
«В одной из квартир обнаружены тела семейной пары и двоих детей (2009 и 2016 годов рождения) без видимых признаков насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в качестве предварительной версии смерти рассматривается пищевое отравление.
По информации телеканала РЕН ТВ, 31-летняя Олеся Г. связалась по телефону с матерью вечером 9 ноября и пожаловалась на приступы тошноты у всех членов семьи, кроме младшего ребенка. В разговоре с пенсионеркой она отказалась вызывать скорую помощь или обратиться к врачу и заявила, что они выпьют марганцовки, и «все пройдет».
На следующий день женщина позвонила дочери, однако трубку никто не взял. Когда она приехала в квартиру, все члены семьи уже были мертвы. По ее словам, в доме из еды находились только замороженные грибы и кефир.
В 2016 году дошкольник из воронежского детского сада угостил неизвестным грибом двенадцать других воспитанников. Они попали в больницу с подозрением на отравление, пятеро были госпитализированы.
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