Стала известна вероятная причина загадочной гибели семьи

Ранее тела четырех членов семьи обнаружили в квартире в Электростали.
В СК РФ заявили, что, возможно, причиной смерти семьи в Электростали стало пищевое отравление.
Сообщается, что были изъяты продукты, включая грибы, которые, вероятно, члены семьи употребили в пищу.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи, также организована проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.
Ранее тела четырех членов семьи обнаружили в Электростали. Жертвы — супруги и их дети, одному из которых два года, другому — девять лет.