Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве

Жительнице Краснодара отказали в лекарстве со словами «хоть ты сдохни»

Врач одной из поликлиник Краснодара отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что она пришла не по записи. Прием жительница засняла на телефон, видеозапись опубликовали местные СМИ.

На записи женщина поясняет, что не смогла прийти на прием в назначенный день, потому что была в другом городе. Она подчеркивает, что уже сегодня осталась без лекарства и просит войти в ее ситуацию.

«Я не смогу неделю жить без инсулина», — добавляет она.

После очередной просьбы врач бросает на пол документы пациентки и отказывается выдать рецепт. «Хоть ты сдохни — не выпишу», — заканчивает она разговор. Перед этой фразой видеозапись прерывается.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов пообещал разобраться в случившемся.

«Сейчас разбираемся. Ищем ее. Явно, что она не останется работать. Жизненно необходимый препарат. Это не обсуждается. Врач в любом случае должен принять пациента», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Между тем, по данным телеканала «Царьград» , в руководстве больницы считают, что больная спровоцировала врача на резкое высказывание.

«Врач сказала, что пациентка пришла без очереди. В ответ девушка начала материться. На что врач сказала, что ей ничего не даст. Пациентка спросила: "И что мне теперь сдохнуть?" Врач на это и ответила…» — приводит издание комментарий ЦРБ.