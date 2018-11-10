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Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
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Жительнице Краснодара отказали в лекарстве со словами «хоть ты сдохни» 

Lenta.ru + ещё 4 21 минуту назад
Врач одной из поликлиник Краснодара отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что она пришла не по записи. Прием жительница засняла на телефон, видеозапись опубликовали местные СМИ.
На записи женщина поясняет, что не смогла прийти на прием в назначенный день, потому что была в другом городе. Она подчеркивает, что уже сегодня осталась без лекарства и просит войти в ее ситуацию.
«Я не смогу неделю жить без инсулина», — добавляет она.
После очередной просьбы врач бросает на пол документы пациентки и отказывается выдать рецепт. «Хоть ты сдохни — не выпишу», — заканчивает она разговор. Перед этой фразой видеозапись прерывается.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов пообещал разобраться в случившемся.
«Сейчас разбираемся. Ищем ее. Явно, что она не останется работать. Жизненно необходимый препарат. Это не обсуждается. Врач в любом случае должен принять пациента», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».
Между тем, по данным телеканала «Царьград», в руководстве больницы считают, что больная спровоцировала врача на резкое высказывание.
«Врач сказала, что пациентка пришла без очереди. В ответ девушка начала материться. На что врач сказала, что ей ничего не даст. Пациентка спросила: "И что мне теперь сдохнуть?" Врач на это и ответила…» — приводит издание комментарий ЦРБ.
17 октября министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин уволил главного врача областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, где санитары издевались над пожилым пациентом.
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