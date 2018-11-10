«Еще минута и мы сами там загорелись»

Сотрудники питерского гипермаркета "Лента", в котором произошел пожар, рассказали о случившемся. Об этом сообщает издание "Невские новости".
По словам одной свидетельницы, в магазине кто-то бросил бутылку. Эта информация пока не подтверждена.
"Говорят, кто-то что-то бросил, но это непонятно", — сказала она.
Также очевидцы утверждают, что пожар распространился мгновенно.
"За полчаса уже все горело! Еще минута и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки", — рассказали они.
Как уточнила одна сотрудница, работники и покупатели стали выбегать из здания сразу после того, как в нем появился дым.
Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в гипермаркете в Петербурге.