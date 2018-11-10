«Еще минута и мы сами там загорелись»

Очевидцы рассказали о пожаре в питерском гипермаркете

Сотрудники питерского гипермаркета "Лента" , в котором произошел пожар, рассказали о случившемся. Об этом сообщает издание "Невские новости".

По словам одной свидетельницы, в магазине кто-то бросил бутылку. Эта информация пока не подтверждена.

"Говорят, кто-то что-то бросил, но это непонятно", — сказала она.

Также очевидцы утверждают, что пожар распространился мгновенно.

"За полчаса уже все горело! Еще минута и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки", — рассказали они.

Как уточнила одна сотрудница, работники и покупатели стали выбегать из здания сразу после того, как в нем появился дым.

Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в гипермаркете в Петербурге.