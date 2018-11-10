Ещё
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы рассказали о пожаре в питерском гипермаркете 

Газета.Ru 28 минут назад
Сотрудники питерского гипермаркета "Лента", в котором произошел пожар, рассказали о случившемся. Об этом сообщает издание "Невские новости".
По словам одной свидетельницы, в магазине кто-то бросил бутылку. Эта информация пока не подтверждена.
"Говорят, кто-то что-то бросил, но это непонятно", — сказала она.
Также очевидцы утверждают, что пожар распространился мгновенно.
"За полчаса уже все горело! Еще минута и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки", — рассказали они.
Как уточнила одна сотрудница, работники и покупатели стали выбегать из здания сразу после того, как в нем появился дым.
Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в гипермаркете в Петербурге.
Газета.Ru: последние новости
В подмосковном колледже произошла стрельба Дробыш может сделать звездой изнасилованную дознавательницу В СК рассказали подробности о керченском стрелке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поведение России взбесило Запад149
Россия подготовит ответ на резкий «удар» США285
Кремль пошел на беспрецедентный шаг413
Российская чиновница «разболтала гостайну»285
«Он объявил войну авторитетам Кавказа»30
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
00:15
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Происшествия
04:18
Поведение России взбесило Запад
Политика В мире
00:34
Захарова заявила о большой ошибке Запада
Политика
00:33
Пекин предрек глобальную катастрофу
В мире Азия
01:00
Россия подготовит ответ на резкий «удар» США
Оружие Армия
00:58
Япония нашла способ забрать себе часть Курил
В мире Азия
10:08
Евросоюзу поставили «смертельный» диагноз
В мире Европа
00:15
Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео
Пожары Другое
05:33
Австрия подорвала дружбу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение