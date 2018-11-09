Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО

Подозреваемый в изнасиловании дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО

Один из подозреваемых в изнасиловании экс-начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук попросил передать ему в СИЗО спортивный костюм Balenciaga, пишет телеграм-канал Mash.

Павел Яромчук, как и другие подозреваемые в изнасиловании девушки-дознавателя, отбывает двухмесячный арест в уфимском СИЗО.

На днях родственники передали ему спортивный костюм бренда Balenciaga, стоимость которого составляет около 100 тысяч рублей.