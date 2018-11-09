Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО

Один из подозреваемых в изнасиловании экс-начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук попросил передать ему в СИЗО спортивный костюм Balenciaga, пишет телеграм-канал Mash.
Павел Яромчук, как и другие подозреваемые в изнасиловании девушки-дознавателя, отбывает двухмесячный арест в уфимском СИЗО.
На днях родственники передали ему спортивный костюм бренда Balenciaga, стоимость которого составляет около 100 тысяч рублей.
Напомним, 31 октября по подозрению в изнасиловании коллеги — 23-летней девушки-дознавателя, задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.