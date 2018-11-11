Двух подростков нашли мертвыми в Петербурге

За сутки в Петербурге умерли двое подростков, передает АН «Оперативное прикрытие».

Первого из них, 16-летнего юношу, нашли без признаков жизни в своей комнате, в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова. На его теле выявлены признаки насильственной смерти.

Стражи порядка установили, что мальчик воспитывался в полной семье, которая не состоит на учете в полиции и органах опеки.

Вторым погибшим стал 14-летний подросток. Его тело нашли в парадной одного из домов по Ленинскому проспекту. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Оба трупа направлены в морг.