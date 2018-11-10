Названа возможная причина затопления судна на Камчатке

Затопление судна на Камчатке могло произойти из-за смещения груза

Сергей Хабаров. Затопление судна "Анатолий Крашенинников" могло произойти из-за смещения груза в результате неблагоприятных погодных условий, что привело к крену и опрокидыванию плашкоута. Сейчас это является основной версией происшествия, рассказал ТАСС в субботу заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края

"В качестве основной версии затопления судна "Анатолий Крашенинников" рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута. Но окончательно все станет ясно, когда допросят второго помощника капитана", — сказал Хабаров.

В пятницу частный плашкоут затонул в акватории залива Камбальный Охотского моря, на его борту были 13 человек, 10 из них спасены находившимся рядом судном. Поиски капитана и двух его помощников велись ночью подошедшими в район происшествия судами, но результатов не принесли. Сейчас поиски ведутся вертолетом, а на суше — инспекторами Кроноцкого заповедника.

На момент происшествия в пятницу, по данным МЧС региона, на месте происшествия наблюдалось небольшое волнение моря — до 2,5 метров, ветер. Вода в море холодная, около 6 градусов.

По данным Российского морского регистра судоходства, затонувшее судно зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. В момент крушения оно перевозило стройматериалы и технику в поселок Палана на севере Камчатки.