«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве

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Убийство москвички с сыном назвали заказным 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Мужчина, подозреваемый в убийстве москвички и ее сына, заявил, что преступление заказала золовка (сестра мужа) женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Mash отмечает, что причиной преступления могла стать квартира: умерший муж москвички оставил жильё ей и пасынку. Сестре никакого наследства не досталось.
По данным канала, женщину, на которую указал предполагаемый убийца, допросили. Она все обвинения отвергает.
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Тела женщины и ее 12-летнего сына с ножевыми ранениями нашли вечером 7 ноября в их московской квартире.
По подозрению в убийстве задержали мужчину 1988 года рождения. Ранее он был судим за тяжкие преступления. Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
СМИ писали, что муж убитой женщины был военным. Полгода назад он умер.
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