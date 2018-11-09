«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве

Убийство москвички с сыном назвали заказным

Мужчина, подозреваемый в убийстве москвички и ее сына, заявил, что преступление заказала золовка (сестра мужа) женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash отмечает, что причиной преступления могла стать квартира: умерший муж москвички оставил жильё ей и пасынку. Сестре никакого наследства не досталось.

По данным канала, женщину, на которую указал предполагаемый убийца, допросили. Она все обвинения отвергает.

Тела женщины и ее 12-летнего сына с ножевыми ранениями нашли вечером 7 ноября в их московской квартире.

По подозрению в убийстве задержали мужчину 1988 года рождения. Ранее он был судим за тяжкие преступления. Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

СМИ писали, что муж убитой женщины был военным. Полгода назад он умер.