Москвич попал в больницу после охоты на таракана

Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь сжечь таракана

Специалисты ожогового центра городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева в Москве вылечили тяжелые ожоги рук мужчине, который решил сжечь таракана на кухне с помощью зажигалки и баллончика с газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Пациент рассказал, что, зайдя как-то вечером на кухню, заметил в углу большого рыжего таракана. Мужчина решил "прижечь" его при помощи газового баллончика для заправки портативной газовой плитки. Когда он поднес зажигалку к баллончику с газом, тот ярко вспыхнул, мужчина получил сильные ожоги и вызвал скорую помощь", — рассказали в департаменте.

Сообщается, что хирурги больницы имени Ф. И. Иноземцева, куда доставили мужчину, диагностировали у него ожог пламенем 2-3 степени 8% поверхности рук.