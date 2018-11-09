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Москвич попал в больницу после охоты на таракана
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Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку

Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь сжечь таракана 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты ожогового центра городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева в Москве вылечили тяжелые ожоги рук мужчине, который решил сжечь таракана на кухне с помощью зажигалки и баллончика с газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"Пациент рассказал, что, зайдя как-то вечером на кухню, заметил в углу большого рыжего таракана. Мужчина решил "прижечь" его при помощи газового баллончика для заправки портативной газовой плитки. Когда он поднес зажигалку к баллончику с газом, тот ярко вспыхнул, мужчина получил сильные ожоги и вызвал скорую помощь", — рассказали в департаменте.
Сообщается, что хирурги больницы имени Ф. И. Иноземцева, куда доставили мужчину, диагностировали у него ожог пламенем 2-3 степени 8% поверхности рук.
"Оперативное хирургическое вмешательство и профессиональное лечение позволили восстановить руки борца с насекомыми, и через несколько дней его выписали из больницы", — отметили в департаменте.
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