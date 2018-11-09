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В Охотском море затонуло судно
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В Охотском море затонул сухогруз 

Рамблер + ещё 81 9 ноября 2018
Фото: РИА Новости
В Камбальном заливе Охотского моря затонуло частное грузовое судно. Об этом со ссылкой на собеседника в экстренных службах сообщает РИА Новости.
На борту сухогруза «Анатолий Крашенников» находились 13 человек. 10 из них спаслись при помощи спасательного плота, с которого их сняло судно «Дальмос». Остальные пропали без вести.
«Вероятность, что они погибли, 100%», — заявили агентству в морском спасательном подцентре в Петропавловске-Камчатском.
Там отметили, что пропавшие моряки ушли на дно вместе с судном, а спасенные чувствуют себя нормально.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ЧП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».
Также в прокуратуре рассказали, что «Анатолий Крашенников» вез из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана еду и строительные материалы.
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