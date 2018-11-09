В подмосковном колледже произошла стрельба

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В колледже в Ногинске произошел конфликт со стрельбой 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посторонний молодой человек пришел с пневматическим оружием в колледж в Ногинске и выстрелил в воздух, поссорившись с охранником, после чего был задержан, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Инцидент произошел еще накануне, однако известно о нем стало только сейчас.
"Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения, у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавших нет.
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В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что 27-летний задержанный в момент инцидента был пьян. По его информации, он хотел "пообщаться со своей знакомой". После того, как охранник не пустил его внутрь и попросил выйти, тот достал пневматический пистолет.
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