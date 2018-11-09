Чиновницы обставили квартиры подарками для ветеранов

Чиновниц заподозрили в краже подарков для ветеранов

В квартирах экс-замминистра соцполитики Красноярского края и ее подчиненной нашли технику, купленную властями для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Бывшие чиновницы стали фигурантками дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения).

Восьмого ноября в домах женщин прошли обыски. Следователи обнаружили в квартирах чайники и мультиварки, совпадающие по спецификации с техникой, купленной в качестве подарков для ветеранов.

Экс-чиновницы задержаны, в ближайшее время им назначат меру пресечения. Также у следователей возникли вопросы к 69-летнему родственнику одной из подозреваемых. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

По данным «Комсомольской правды», бывшие чиновницы во время работы заключили 25 госконтрактов с фирмой родственников одной из них. Общая сумма контрактов составила 2,3 миллиона рублей, но на подарки ветеранам — «мелочь для отвода глаз» — было потрачено только сто тысяч рублей.

По версии правоохранителей, 2,2 миллиона рублей женщины поделили между собой: часть наличными, часть потратили на технику, которую оставили себе. При этом вещи, доставшиеся ветеранам, оказались ненадлежащего качества. «КП» отмечает, что дома и на дачах у экс-чиновниц нашли не только чайники и мультиварки, но также утюги, тостеры и тонометры.