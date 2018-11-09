В Мельбурне мужчина с ножом напал на полицейских, сообщили СМИ

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне , есть пострадавшие, сообщил телеканал Nine News.

JUST IN: A man with a knife has been shot by police on Bourke Street in Melbourne's CBD. #9News



LATEST: https://t.co/3zozsOPGo5 pic.twitter.com/rnKxef7O5D— Nine News Australia (@9NewsAUS) 9 ноября 2018 г.

По данным телеканала, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.

​Позже полиция сообщила, что несколько человек во время инцидента получили ножевые ранения, нападавший задержан.