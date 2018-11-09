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В Мельбурне мужчина с ножом напал на полицейских
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В Мельбурне мужчина с ножом напал на полицейских, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: © Flickr / Rusty Stewart
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в австралийском Мельбурне, есть пострадавшие, сообщил телеканал Nine News.
По данным телеканала, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.
​Позже полиция сообщила, что несколько человек во время инцидента получили ножевые ранения, нападавший задержан.
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