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Напавший с ножом в Мельбурне хотел совершить взрыв
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Полиция Австралии: напавший с ножом в Мельбурне пытался совершить взрыв 

РИА Новости + ещё 58 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / William West
Австралийская полиция заявила, что напавший в Мельбурне с ножом на полицейских мужчина также пытался взорвать находящиеся в его автомобиле баллоны с газом, сообщает телеканал ABC News.
"Похоже, что он пытался разжечь в автомобиле огонь, сейчас мы полагаем, чтобы воспламенить баллоны", — цитирует телеканал представителя шефа полиции штата Виктория Грэма Эштона.
По его словам, по предварительным данным, целью злоумышленника был "взрыв, однако это не сработало".
Ранее сообщалось, что в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.
Полиция Австралии заявила, что рассматривает инцидент как терроризм. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Запрещённая в России террористическая организация
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