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НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов
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В подмосковном колледже произошла стрельба

Фрегат затонул у берегов Норвегии 

Рамблер 2 часа назад
Фрегат Helge Ingstad Военно-морских сил Норвегии столкнулся с танкером Sola TS, когда возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). Авария произошла в коммуне Эйгарден. В тот момент танкер выходил из порта. В результате корабль получил огромную пробоину в правом боку. Он потерял управление, его успели отбуксировать ближе к берегу.
На борту фрегата находились 137 человек, танкера — 23. Экипаж корабля эвакуировали. Сообщалось, что в общей сложности семь человек пострадали, погибших в результате аварии нет.
Не исключено, что после инцидента фрегат спишут, хотя он был спущен на воду в 2009 году и по военно-морским меркам считается относительно новым. Стоимость такого судна составляет около пятисот миллионов долларов.
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