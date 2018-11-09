Ещё
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подмосковном колледже произошла стрельба
В подмосковном колледже произошла стрельба

Дознавательница из Уфы отказалась от прохождения полиграфа 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Подвергшаяся насилию уфимская дознавательница отказалась от прохождения проверки на детекторе лжи. Об этом ГТРК «Башкортостан» заявила адвокат одного из подозреваемых в совершении преступления.
По словам Валерии Посоховой, представляющей интересы экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука, она ходатайствовала о прохождении исследования на полиграфе как ее подзащитного, так и подвергшейся насилию девушки.
«Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — отметила она.
Кроме того, Посохова опровергла ранее публиковавшуюся в прессе информацию о том, что в ходе ДНК-экспертизы дознавательницы были найдены биологические материалы ее клиента.
«Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого», — подчеркнула юрист.
23-летняя сотрудница ОМВД по Уфимскому району заявила об изнасиловании в конце октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны, а затем и арестованы начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Все трое были уволены из органов внутренних дел с формулировкой «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».
Комментарии43
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве154
Умер Николай Румянцев64
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов335
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках6
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной1053
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:38
Умер Николай Румянцев
Шоу-бизнес Другое
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение