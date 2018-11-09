Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа

Дознавательница из Уфы отказалась от прохождения полиграфа

Подвергшаяся насилию уфимская дознавательница отказалась от прохождения проверки на детекторе лжи. Об этом ГТРК «Башкортостан» заявила адвокат одного из подозреваемых в совершении преступления.

По словам Валерии Посоховой, представляющей интересы экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука , она ходатайствовала о прохождении исследования на полиграфе как ее подзащитного, так и подвергшейся насилию девушки.

«Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — отметила она.

Кроме того, Посохова опровергла ранее публиковавшуюся в прессе информацию о том, что в ходе ДНК-экспертизы дознавательницы были найдены биологические материалы ее клиента.

«Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого», — подчеркнула юрист.

23-летняя сотрудница ОМВД по Уфимскому району заявила об изнасиловании в конце октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны, а затем и арестованы начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Все трое были уволены из органов внутренних дел с формулировкой «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».