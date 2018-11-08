Застреливший 12 человек в Калифорнии оказался морпехом

Застреливший 12 человек в Калифорнии оказался ветераном-морпехом

Мужчина, застреливший 12 человек в баре калифорнийского города Таузанд-Окс, служил в Корпусе морской пехоты США . Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press

28-летний Иан Дэвид Лонг служил в морской пехоте с 2008 по 2013 гг.

В баре Borderline Bar & Grill Лонг произвел около 30 выстрелов из пистолета Glock 45-го калибра. Оружие он приобрел легально.

По информации CNN, Лонг получил образование в Университете штата Калифорния в Нортридже. В вузе сообщили, что в последний раз он посещал его в 2016 году.

Жертвами стрельбы в Таузанд-Окс стали 12 человек. Стрелявший покончил с собой до приезда полиции.