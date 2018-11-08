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Пилот разрушающегося в воздухе Ан-2 рассказал о «чуде»
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Пилот Ан-2 рассказал, как посадил самолет без единой жертвы 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пилот самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку под Архангельском, рассказал, как ему удалось посадить судно без единой жертвы.
Небольшой самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту неожиданно начал разрушаться в воздухе. По словам пилота, во время полета произошла потеря мощности, самолет стал резко терять высоту, и ему пришлось принимать решение об экстренной посадке.
«Посадку пришлось совершать в лесу. Уже все, просто падал. Не дотянул до болота и, получается, упал в деревья. Самолет полностью разрушило: хвост оторвало, крылья все сложены, но фюзеляж целый», — рассказал пилот судна «Комсомольской правде».
Ан-2 совершил жесткую посадку под Архангельском
Из 12 пассажиров один получил вывих кисти, еще одна женщина отделалась ссадиной на лбу. На борту находился 7-месячный малыш — несмотря на отсутствие видимых повреждений, его отправили в больницу на обследование.
«Наверное, правильные действия мои были приняты. Самолет на малой скорости [вел], не носом [приземлялся], крылья притормозили, немного по касательной пошел», — ответил пилот на вопрос, как ему удалось совершить такую посадку.
Сейчас в причинах ЧП разбираются сотрудники МЧС, Росавиации и силовики. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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