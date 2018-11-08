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В Японии задержали российское судно
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СМИ: в Японии задержали российский морозильный траулер 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российское рыболовное судно было задержано береговой охраной Японии вблизи города Хатинохэ (префектура Аомори). Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что большой морозильный траулер был задержан в японской исключительной экономической зоне по подозрению в нарушении закона о рыболовстве.
По данным японской стороны, задержанное судно подозревается в ловле рыбы более мелкоячеистой сетью, чем определено действующими правилами. Более подробной информации на данный момент не приводится.
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