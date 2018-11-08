В Японии задержали российское судно

СМИ: в Японии задержали российский морозильный траулер

Российское рыболовное судно было задержано береговой охраной Японии вблизи города Хатинохэ ( префектура Аомори ). Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что большой морозильный траулер был задержан в японской исключительной экономической зоне по подозрению в нарушении закона о рыболовстве.

По данным японской стороны, задержанное судно подозревается в ловле рыбы более мелкоячеистой сетью, чем определено действующими правилами. Более подробной информации на данный момент не приводится.