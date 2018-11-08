Цеповяза лишили благодарностей от руководства колонии

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню — например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.

"Эти фотографии старые — им примерно три года. Сейчас ФСИН уже разбирается в ситуации. А она даже с точки зрения правозащитника — возмутительная. Как такое было возможно — еще будут и будут разбираться. Пока же, по моей информации, Цеповязу отменили почти все объявленные ему благодарности, которые в теории позволили бы бандиту рассчитывать на УДО", — сказала Меркачева.

Она отметила, что это уже не первый случай, когда общественность узнает о "роскошном" образе жизни тюремных авторитетов. Хотя в действительности, главным нарушением все же являются не шашлыки, а наличие сотового телефона.

"Да, икра, крабы, шашлыки — это возмущает. Но с точки зрения закона — преступлением является наличие сотового телефона у осужденного. И как он у него появился, ФСИН уже очень скоро узнает", — добавила правозащитница.