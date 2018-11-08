Ещё
Цеповяза лишили благодарностей от руководства колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цеповяза лишили благодарностей от руководства колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, лишили всех объявленных благодарностей от руководства колонии в Амурской области, что существенно сократит его шансы на УДО, сообщила РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню — например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.
"Эти фотографии старые — им примерно три года. Сейчас ФСИН уже разбирается в ситуации. А она даже с точки зрения правозащитника — возмутительная. Как такое было возможно — еще будут и будут разбираться. Пока же, по моей информации, Цеповязу отменили почти все объявленные ему благодарности, которые в теории позволили бы бандиту рассчитывать на УДО", — сказала Меркачева.
Она отметила, что это уже не первый случай, когда общественность узнает о "роскошном" образе жизни тюремных авторитетов. Хотя в действительности, главным нарушением все же являются не шашлыки, а наличие сотового телефона.
"Да, икра, крабы, шашлыки — это возмущает. Но с точки зрения закона — преступлением является наличие сотового телефона у осужденного. И как он у него появился, ФСИН уже очень скоро узнает", — добавила правозащитница.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей62
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса86
Мужа Елены Малышевой сбил автобус77
Шик воровской России 90-х
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха96
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
00:23
Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
Происшествия В мире
01:27
Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение