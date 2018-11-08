Ещё
Сбивший ребёнка уральский мэр заплатил штраф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбивший ребёнка уральский мэр заплатил штраф 

News.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Глава города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Чиновник был привлечён к административной ответственности за то, что уехал с места ДТП.
По данным полиции, ребёнок выскочил на проезжую часть и сам ударился в бок автомобиля градоначальника. Лиханов вышел из машины и назвал пострадавшему своё имя, однако последний убежал. Мэр не стал звонить в полицию и уехал.
Сам чиновник рассказал, что встречался с родителями ребёнка, и выяснил, что его здоровью ничего не угрожает. Кроме того, он принес извинения семье. Мэр подчеркнул, что дальше ситуация будет развиваться в рамках закона.
За оставление места ДТП чиновнику выписали штраф в размере одной тысячи рублей, передаёт URA.ru.
Ранее News.ru писал, что депутаты муниципалитета Ярославля анонсировали конкурс на должность мэра после досрочного ухода экс-градоначальника Владимира Слепцова. Нового главу выберет специальная комиссия.
News.ru: последние новости
Автобус сбил мужа Елены Малышевой Раскрыто убийство в лифте дома в Москве Саратовского воспитателя уволили за жестокость к детям
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни16
Украина забирает Черное море735
Диспетчер проигнорировала крики о помощи убитой в лифте36
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания995
Шик воровской России 90-х62
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение