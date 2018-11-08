Сбивший ребёнка уральский мэр заплатил штраф

Глава города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Чиновник был привлечён к административной ответственности за то, что уехал с места ДТП.

По данным полиции, ребёнок выскочил на проезжую часть и сам ударился в бок автомобиля градоначальника. Лиханов вышел из машины и назвал пострадавшему своё имя, однако последний убежал. Мэр не стал звонить в полицию и уехал.

Сам чиновник рассказал, что встречался с родителями ребёнка, и выяснил, что его здоровью ничего не угрожает. Кроме того, он принес извинения семье. Мэр подчеркнул, что дальше ситуация будет развиваться в рамках закона.

За оставление места ДТП чиновнику выписали штраф в размере одной тысячи рублей, передаёт URA.ru.