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Пострадавшего при посадке Ми-8 увезли в реанимацию
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Одного из пострадавших при посадке Ми-8 доставили в реанимацию 

РИА Новости + ещё 46 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Медики доставили в реанимационное отделение районной больницы пассажира вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Тверской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области.
Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. По данным спасателей, предварительно, на борту находились четыре человека. От полученных травм один член экипажа — бортмеханик — погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Троим пострадавшим в разной степени тяжести оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пассажир доставлен в реанимационное отделение ЦРБ Западной Двины, штурман и пилот вертолета доставляются в ЦРБ Нелидовского района", —
Отмечается, что на место происшествия были незамедлительно направлены три автомобиля скорой медицинской помощи Жарковской, Нелидовской и Западнодвинской центральных районных больниц.
По данным МЧС, к работе на месте происшествия привлечены 106 человек и 21 единица техники.
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