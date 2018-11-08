Мужа Елены Малышевой сбил автобус

СМИ сообщили, что муж Елены Малышевой попал в ДТП

По его данным, ДТП произошло два дня назад на улице Покровка. После него 59-летний Игорь Малышев был экстренно госпитализирован в одну из больниц города. Медики диагностировали у мужчины ушибы, ссадины и сотрясение мозга.

При этом канал подчеркивает, что эта информация — предварительная и пока не была подтверждена официально.

Супруг Елены Малышевой — доктор медицинских наук, заведующий лабораторией клеточных биотехнологий и отдела фундаментальных исследований Научно-исследовательского медико-стоматологического института.