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Мужа Елены Малышевой сбил автобус
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СМИ сообщили, что муж Елены Малышевой попал в ДТП 

Рамблер + ещё 4 30 минут назад
Фото: Кадр из видео
Мужа телеведущей Елены Малышевой сбил автобус в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.
По его данным, ДТП произошло два дня назад на улице Покровка. После него 59-летний Игорь Малышев был экстренно госпитализирован в одну из больниц города. Медики диагностировали у мужчины ушибы, ссадины и сотрясение мозга.
При этом канал подчеркивает, что эта информация — предварительная и пока не была подтверждена официально.
Супруг Елены Малышевой — доктор медицинских наук, заведующий лабораторией клеточных биотехнологий и отдела фундаментальных исследований Научно-исследовательского медико-стоматологического института.
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