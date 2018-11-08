Школьников придавило шкафами во время урока

На учащихся школы Новосибирска во время урока упали шкафы

На учащихся новосибирской школы № 82 во время урока технологии упали шкафы, в результате ЧП пострадали пять человек.

Об этом сообщает Следственный комитет России в опубликованном в мессенджере «Там-Там» заявлении.

По данным ведомства, у одной из пострадавших девочек зафиксирован компрессионный перелом позвоночника.

«Четверо её одноклассниц получили ссадины и ушибы в результате падения навесных шкафов с вытяжками», — добавили в СК.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В октября стало известно, что в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района Дагестана произошло возгорание.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени экстренно эвакуировали более 400 детей из школы в связи с коротким замыканием.