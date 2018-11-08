Школьников придавило шкафами во время урока

На учащихся новосибирской школы № 82 во время урока технологии упали шкафы, в результате ЧП пострадали пять человек.
Об этом сообщает Следственный комитет России в опубликованном в мессенджере «Там-Там» заявлении.
По данным ведомства, у одной из пострадавших девочек зафиксирован компрессионный перелом позвоночника.
«Четверо её одноклассниц получили ссадины и ушибы в результате падения навесных шкафов с вытяжками», — добавили в СК.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В октября стало известно, что в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района Дагестана произошло возгорание.
Также URA.RU передавало, что в Тюмени экстренно эвакуировали более 400 детей из школы в связи с коротким замыканием.