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В Алеппо прогремел взрыв
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СМИ: в Алеппо прогремел взрыв 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РФ
В самой населённой мухафазе Сирии, провинции Алеппо, прогремел взрыв: заминированный трактор взорвался в селе Бюльбюль, передаёт Федеральное агентство новостей.
В результате инцидента погибло пять мирных жителей, среди них двое детей. Также на севере провинции продолжаются боестолкновения между республиканскими войсками и джихадистами. Кроме того, нестабильной обстановка остаётся и в Идлибе: в регионе, где сконцентрированы основные силы бандформирований, идёт перестрелка между военными и членами террористических группировок.
На юге провинции экстремисты взяли под арест несколько мирных сирийцев. Неправомерные массовые задержания гражданских регулярно происходят в этой части провинции.
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