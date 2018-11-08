СМИ: в Алеппо прогремел взрыв

В результате инцидента погибло пять мирных жителей, среди них двое детей. Также на севере провинции продолжаются боестолкновения между республиканскими войсками и джихадистами. Кроме того, нестабильной обстановка остаётся и в Идлибе: в регионе, где сконцентрированы основные силы бандформирований, идёт перестрелка между военными и членами террористических группировок.

На юге провинции экстремисты взяли под арест несколько мирных сирийцев. Неправомерные массовые задержания гражданских регулярно происходят в этой части провинции.