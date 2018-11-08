В Индонезии самолет Lion Air врезался крылом в столб

Самолет индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air со 145 пассажирами на борту врезался крылом в фонарный столб в аэропорту на острове Суматра , вылет рейса был отменен, сообщает газета Jakarta Post.

Инцидент произошел в среду вечером. Самолет Boeing 737-900 ER должен был вылететь в аэропорт Сукарно-Хатта в Тангеранге. По данным издания, в результате инцидента никто из людей на борту воздушного судна не пострадал.

Как сообщил представитель министерства транспорта Индонезии, из-за инцидента пилоты самолета были отстранены от работы на время расследования.

Представитель авиакомпании Lion Air связал случившееся с неверными указаниями пилоту, полученными от персонала на земле. Сотрудники аэропорта были допрошены властями по поводу инцидента.

Ранее еще один самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.