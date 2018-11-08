Силовики потребовали от газеты IP-адреса читателей

Бурятское СМИ отказалось выдавать силовикам своих гневных читателей

МВД Бурятии попросило издание «Номер один» выдать IP-адреса читателей, оставивших критические комментарии в адрес власти.

На сайте бурятского издания «Номер один» сообщается, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму и работники управления «К» (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) заинтересовались материалом под названием «Правительство Бурятии потратит миллионы на обновление автопарка и мебели». В тексте идет речь о закупке машин и мебели для чиновников на общую сумму свыше семи миллионов рублей.

«Публикация вызвала гнев и возмущение читателей, что в условиях нынешнего социально-экономического положения республики нам кажется вполне естественным. При этом редакция сайта "Номер один", а также Роскомнадзор не усмотрели в размещенных комментариях никакого нарушения закона. Однако в полиции посчитали иначе», — написали журналисты.

В Центре по противодействию экстремизму объяснили, что некоторые комментарии к статье «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В отделе «К» свою просьбу о предоставлении IP-адресов читателей обосновали необходимостью исполнения законов «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».

Редакция издания отказалась выдавать силовикам IP-адреса, так как они попадают под определение «Персональные данные». При этом журналисты попросили своих читателей соблюдать законы РФ при комментировании материалов.