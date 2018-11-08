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Устроивший стрельбу в баре Калифорнии мертв
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Полиция: устроивший стрельбу в баре Калифорнии мёртв 

RT на русском + ещё 85 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стрелок, открывший огонь в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния), мёртв.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Вентура штата Калифорния.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный произвёл не менее 30 выстрелов в баре, в котором проходила вечеринка для студентов.
По последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.
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