Устроивший стрельбу в баре Калифорнии мертв

Полиция: устроивший стрельбу в баре Калифорнии мёртв

Стрелок, открывший огонь в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния), мёртв.

BREAKING: Ventura County sheriff's spokesman says gunman is dead inside the bar in Southern California. — The Associated Press (@AP) 8 ноября 2018 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Вентура штата Калифорния.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный произвёл не менее 30 выстрелов в баре, в котором проходила вечеринка для студентов.

По последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.