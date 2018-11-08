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На волгоградской свалке нашли документы УВД
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Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

В Волгограде проверяют сообщения о найденных на свалке документах УВД 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: соцсети
ГУВД по Волгоградской области проверяет достоверность информации в социальных сетях о найденных на свалке документах одного из отделов полиции.
В соцсетях появилась информация о том, что на мусорной свалке рядом с отделом полиции №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда появились архивные материалы уголовных дел.
"Руководством ГУ МВД области назначена проверка достоверности информации, размещённой в Сети. Если факты подтвердятся, то виновные сотрудники будут привлечены к ответственности", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.
Ранее в Петрозаводске на свалке обнаружили паспорта, военные билеты и свидетельства о регистрации брака.
Ранее житель города Асбест Свердловской области написал в соцсети "Одноклассники", что на свалке найдены архивные документы городского отдела МВД, в том числе под грифом "секретно".
Похожий случай произошел в августе текущего года в Москве. В одном из помещений здания, где ранее располагался один из столичных отделов Федеральной миграционной службы, были найдены паспорта граждан, бланки и другие документы. Следствие начало проверку по данному факту.
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