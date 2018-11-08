На волгоградской свалке нашли документы УВД

В Волгограде проверяют сообщения о найденных на свалке документах УВД

ГУВД по Волгоградской области проверяет достоверность информации в социальных сетях о найденных на свалке документах одного из отделов полиции.

В соцсетях появилась информация о том, что на мусорной свалке рядом с отделом полиции №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда появились архивные материалы уголовных дел.

"Руководством ГУ МВД области назначена проверка достоверности информации, размещённой в Сети. Если факты подтвердятся, то виновные сотрудники будут привлечены к ответственности", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

Ранее в Петрозаводске на свалке обнаружили паспорта, военные билеты и свидетельства о регистрации брака.

Ранее житель города Асбест Свердловской области написал в соцсети "Одноклассники", что на свалке найдены архивные документы городского отдела МВД, в том числе под грифом "секретно".

Похожий случай произошел в августе текущего года в Москве. В одном из помещений здания, где ранее располагался один из столичных отделов Федеральной миграционной службы, были найдены паспорта граждан, бланки и другие документы. Следствие начало проверку по данному факту.