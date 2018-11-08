30 ударов ножом: в Москве убили женщину с ребенком

В Москве после страшной гибели женщины и подростка возбудили дело

Москве возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц» после того, как были обнаружены тела женщины и подростка. Погибшие были найдены со множественными ножевыми ранениями накануне вечером в квартире жилого дома. По предварительной информации, они состоят в кровном родстве — это мать и сын. Следствие разыскивает сожителя женщины, попавшего в объективы камер видеонаблюдения в день преступления.

Тела женщины и подростка со следами насильственной смерти нашли в одной из московских квартир вечером в среду, 7 ноября, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК). По данным ведомства, погибших обнаружили родственники в квартире жилого дома, расположенного на улице Софьи Ковалевской.

Погибшему мальчику было 12-13 лет. На теле ребенка следователи насчитали более 30 ножевых ранений.

Характер ран на телах говорит о том, что погибшие пытались оказывать сопротивление. На голову подростка также был надет пакет — его неизвестный примотал скотчем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах . По неподтвержденной информации, убийца пытался расчленить тело, но не довел начатое до конца.

Правоохранителям уже удалось установить личность погибшей. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, это Екатерина Смирнова , ей 35 лет.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается сожитель погибшей женщины.

Соседи описали его как опрятно одетого «приличного молодого человека». Стало известно, что мужчина попал в объективы нескольких камер видеонаблюдения.

Также правоохранители разыскивают бывшего мужа убитой — отца мальчика. Сообщается, что супруги были в разводе около года и проживали раздельно.

По факту произошедшего столичные следователи уже возбудили уголовное дело. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей, изучают камеры видеонаблюдения.

Ранее осенью 2018 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Краснодара Дениса Данилова , убившего свою пожилую соседку и трех ее малолетних внуков. Вместе с ним за подстрекательство осуждена его мать Елена Данилова — она получила 15 лет общего режима и штраф 1 млн рублей.

Как сообщали в СК по Краснодарскому краю, у Даниловых систематически возникали конфликты с женщиной, которая проживала напротив их дома.

«Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку их повседневной жизни. Женщина всячески настраивала сына против них, привлекала его следить из дома за соседями», — заявили в региональном СК.

Как стало известно, Данилова два года судилась со своей соседской Клавдией Филипповой из-за небольшого земельного участка, однако по результатам последнего заседания в июле 2016 года проиграла.

Спустя несколько дней, 28 июля 2016 года, сын Даниловой Денис проник в дом Филипповой и нанес ей многочисленные удары кинжалом и топором. Затем, дождавшись, когда ее внуки вернутся домой, он убил их по очереди.

«Топором он по очереди зарубил 14-летнего мальчика и двух его сестер — семи и девяти лет», — отмечали в СК по Краснодарскому краю.

Все они скончались на месте. По данным следователей, Данилова в этот момент включила музыку во дворе дома на полную громкость, а после отправилась помогать сыну скрывать следы преступления.

Суда ожидает также 49-летний мужчина из Хабаровска, который убил свою сожительницу табуреткой в апреле 2018 года. Преступление произошло на почве чрезмерного употребления алкогольных напитков. Пара устроила застолье и ждала гостей. Через некоторое время началась ссора — поводом для размолвки стали 3 тысячи рублей, которые накануне женщина одолжила своей подруге.

Отмечается, что в ходе скандала мужчина начал избивать свою сожительницу руками и табуреткой. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Труп женщины обнаружили гости, которые и вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина арестован, ему грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.