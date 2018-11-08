Задержан подозреваемый в поджоге храма в Москве

В МВД сообщили о задержании подозреваемого в поджоге храма в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога деревянного храма апостола Иоанна Богослова в Тушине.

«Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сумма материального ущерба в результате ЧП составила 1 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее сообщалось, что в деревянном храме на северо-западе Москвы произошло возгорание.

Также летом URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.