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Задержан подозреваемый в поджоге храма в Москве
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В МВД сообщили о задержании подозреваемого в поджоге храма в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога деревянного храма апостола Иоанна Богослова в Тушине.
«Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что сумма материального ущерба в результате ЧП составила 1 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Ранее сообщалось, что в деревянном храме на северо-западе Москвы произошло возгорание.
Также летом URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека, в том числе двое детей.
RT на русском: последние новости
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