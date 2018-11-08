Раскрыто убийство в лифте дома в Москве

Правоохранителям удалось раскрыть убийство, которое произошло в лифте одного московских жилых домов. Они задержали бывшего полицейского из Азербайджана Ровшана Шабанова. По данным источника News.ru, он и ранее совершал преступления.

Несколько эпизодов грабежей произошли в один день, 5 ноября. Одна из жертв заявила о том, что в лифте злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у неё мобильный телефон. Вторая потерпевшая, студентка четвёртого курса, сообщила о краже кошелька.

По данным Telegram-канала Mash, Шабанова задержали во время ограбления в районе Переделкино.

Ранее News.ru писал о том, что погибшая Лариса Фросина работала менеджером в фармацевтической компании.

Злоумышленник нанёс ей более 10 колото-резаных ранений. Инцидент произошёл по адресу: Знаменские Садки, дом 3. Супруг погибшей рассказал, что его жена отличалась спокойным характером и набожностью. Домой она возвращалась всегда примерно в одно и то же время.