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Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
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Раскрыто убийство в лифте дома в Москве 

News.ru 32 минуты назад
Правоохранителям удалось раскрыть убийство, которое произошло в лифте одного московских жилых домов. Они задержали бывшего полицейского из Азербайджана Ровшана Шабанова. По данным источника News.ru, он и ранее совершал преступления.
Несколько эпизодов грабежей произошли в один день, 5 ноября. Одна из жертв заявила о том, что в лифте злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у неё мобильный телефон. Вторая потерпевшая, студентка четвёртого курса, сообщила о краже кошелька.
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По данным Telegram-канала Mash, Шабанова задержали во время ограбления в районе Переделкино.
Ранее News.ru писал о том, что погибшая Лариса Фросина работала менеджером в фармацевтической компании.
Злоумышленник нанёс ей более 10 колото-резаных ранений. Инцидент произошёл по адресу: Знаменские Садки, дом 3. Супруг погибшей рассказал, что его жена отличалась спокойным характером и набожностью. Домой она возвращалась всегда примерно в одно и то же время.
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