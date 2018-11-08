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Танкер столкнулся с фрегатом у берегов Норвегии
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Танкер столкнулся с фрегатом у берегов Норвегии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Cavernia / Wikimedia
Нефтяной танкер и фрегат Норвежского военно-морского флота столкнулись у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 ноября.
По данным полиции, семь человек пострадали, погибших в результате аварии нет. Фрегат HNoMS Helge Ingstad начал заполняться водой, 137 членов экипажа эвакуировали с судна, рассказали представители спасательной службы.
Авария произошла в муниципалитете Эйгарден, который располагается на нескольких островах, передавало РИА Новости. Как сообщает агенство со ссылкой на местные СМИ, на фрегате еще остаются 10 членов экипажа, спасательная операция продолжается. Жизни 23 человек, находящихся на борту танкера Sola TS, ничего не угрожает.
В августе у берегов Японии загорелся нефтяной танкер, перевозивший около 160 тонн нефти. Судно под флагом Багамских островов везло в страну груз из Саудовской Аравии.
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