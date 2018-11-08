Танкер столкнулся с фрегатом у берегов Норвегии

Нефтяной танкер и фрегат Норвежского военно-морского флота столкнулись у западного побережья Норвегии . Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 ноября.

По данным полиции, семь человек пострадали, погибших в результате аварии нет. Фрегат HNoMS Helge Ingstad начал заполняться водой, 137 членов экипажа эвакуировали с судна, рассказали представители спасательной службы.

Авария произошла в муниципалитете Эйгарден, который располагается на нескольких островах, передавало РИА Новости . Как сообщает агенство со ссылкой на местные СМИ, на фрегате еще остаются 10 членов экипажа, спасательная операция продолжается. Жизни 23 человек, находящихся на борту танкера Sola TS, ничего не угрожает.

В августе у берегов Японии загорелся нефтяной танкер, перевозивший около 160 тонн нефти. Судно под флагом Багамских островов везло в страну груз из Саудовской Аравии.