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В деле Шамсуарова появились новые обстоятельства
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В СМИ появилась «обеляющая» обвиненного в изнасиловании Шамсуарова версия событий 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: twitter.com/maksimova_23
Часть переписки между сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и обвинившей его в изнасиловании Вероники опубликовали в СМИ.
Отношения между Шамсуаровым и Вероникой длились несколько месяцев, сообщает телеканал 360.
Девушка якобы упрашивала молодого человека куда-нибудь съездить, на что он предлагал посетить города Европы, утверждает телеканал со ссылкой на личную переписку молодых людей.
Самих скриншотов, подтверждающих эту информацию, 360 не опубликовал.
«Давай в Амстердам) Или в Барселону) Или в Рим», — цитирует сообщение Шамсуарова 360.
Девушка резко прекращала общение в любую минуту и объясняла это тем, что спит, делает макияж или моется в душе.
2 ноября Шамсуаров якобы обнаружил на телефоне Вероники подтверждения тому, что она оказывала эскорт-услуги, утверждает телеканал. После этого молодой человек объявил об окончании отношений. Согласно этой версии, девушка якобы пожелала отомстить и обвинила Шамсуарова в изнасиловании.
Сама девушка ранее рассказывала СМИ свою версию событий. По ее словам, Шамсуаров, с которым она поддерживала исключительно дружеские отношения, изнасиловал ее несколько раз и не выпускал из квартиры.
На следующий день Вероника сделала в больнице обследование, которое подтвердило факт изнасилования, фотографию медицинского заключения опубликовал РЕН-ТВ.
Напомним, Шамсуаров известен как участник гонок на Gelandewagen по Москве. Суд изъял у молодого человека в пользу государства элитный внедорожник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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