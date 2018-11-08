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В России задержана банда наркоторговцев
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В России задержана действовавшая в 20 регионах банда наркоторговцев 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступного сообщества, занимавшихся распространением наркотиков в 20 субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов», — заявила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нём».
Отмечается, что подпольная лаборатория находилась на территории Подмосковья.
По словам Волк, расчёты производились с использованием различных криптовалют и электронных платёжных систем.
В рамках операции задержаны 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщило, что в Удмуртии вынесли приговор 12 членам организованной преступной группировки по делу о сбыте наркотиков.
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