В России задержана банда наркоторговцев

В России задержана действовавшая в 20 регионах банда наркоторговцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступного сообщества, занимавшихся распространением наркотиков в 20 субъектах России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов», — заявила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нём».

Отмечается, что подпольная лаборатория находилась на территории Подмосковья.

По словам Волк, расчёты производились с использованием различных криптовалют и электронных платёжных систем.

В рамках операции задержаны 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщило, что в Удмуртии вынесли приговор 12 членам организованной преступной группировки по делу о сбыте наркотиков.