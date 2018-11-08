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Охотник перепутал друга с белкой и выстрелил ему в лицо
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Охотник перепутал друга с белкой и выстрелил ему в лицо 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Sam Greenwood / Getty Images
Охотник из штата Мичиган принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Об этом сообщает информационный портал MLive.
Двое мужчин отправились на охоту в лес возле города Аллеган. Они разделились, и один из них увидел, что у дерева, расположенного примерно за 18 метров, промелькнуло что-то рыжее, похожее на хвост белки. Мужчина наудачу выстрелил дробью из своего ружья 12-го калибра. Однако жертвой оказалась не белка, а его друг, облаченный в оранжевый охотничий камуфляжный костюм.
Дробь попала в лицо мужчине и серьезно повредила его глаз и челюсть. Охотники немедленно вызвали спасателей. За ними прилетел вертолет, пострадавшего доставили в Центральную больницу Аллегана. По словам врачей, раны не представляют угрозы для жизни.
Полиция города начала расследование инцидента, охотнику грозит обвинение по делу о небрежном обращении с огнестрельным оружием.
В начале ноября сообщалось о 74-летнем охотнике, которого нечаянно подстрелила одна из его собак. Мужчина попал в реанимацию, тем не менее, он сразу простил питомца и попросил сына немедленно забрать псов из приюта, куда их поместила полиция.
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