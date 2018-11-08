Случай из ряда вон: колонию после фото Цеповяза проверят

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Прокуроры выехали в колонию к Цеповязу 

News.ru 3 часа назад
Сотрудники прокуратуры Амурской области выехали в ИК-3, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, чьи фотографии с шашлыками и крабами в учреждении появились в Сети. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«На месте никого нет, все (работники, занимающиеся надзором за соблюдением законов в местах заключения. — News.ru) уехали в ИК-3», — цитирует ТАСС представителя региональной прокуратуры.
Как сообщал накануне News.ru со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко, жизнь осуждённого по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской Крпаснодарского края Вячеслава Цеповяза подвергнется пристальному вниманию со стороны ведомства. Причиной стали несколько фотографий Цеповяза.
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