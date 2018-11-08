Ещё
Случай из ряда вон: колонию после фото Цеповяз проверят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуроры выехали в колонию к Цеповязу 

News.ru 1 час назад
Сотрудники прокуратуры Амурской области выехали в ИК-3, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, чьи фотографии с шашлыками и крабами в учреждении появились в Сети. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«На месте никого нет, все (работники, занимающиеся надзором за соблюдением законов в местах заключения. — News.ru) уехали в ИК-3», — цитирует ТАСС представителя региональной прокуратуры.
Как сообщал накануне News.ru со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко, жизнь осуждённого по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской Крпаснодарского края Вячеслава Цеповяза подвергнется пристальному вниманию со стороны ведомства. Причиной стали несколько фотографий Цеповяза.
News.ru: последние новости
Обвинившей Шамсурова в изнасиловании грозит срок Сестра изнасилованной в Уфе заявила о её весёлом характере Стали известны подробности убийства в лифте в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма907
Спрогнозировано начало ядерной войны РФ с США601
В Европе призвали «отдать дань» России51
Европа «в шоке» от происходящего на Украине23
«Крым придется признать российским»160
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение