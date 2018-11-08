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Умер организатор «бульдозерной выставки»
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Умер организатор «бульдозерной выставки» 

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Художник и один из организаторов «Бульдозерной выставки» Оскар Рабин умер в возрасте 90 лет в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя мастера Марка Ивасилевича.
Рабин умер накануне выставки, которая должна была пройти в Русской академии искусств во Флоренции. По словам Ивасилевича, по приезде в город художник заболел и перенес операцию, однако по-прежнему был полон творческих замыслов. Ранее он провел выставку на Корсике, которая охватила четыре последних десятилетия в его творчестве.
Художник будет похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. Дату церемонии объявят позднее.
Рабин родился в 1928 году в Москве. В конце 50-х он основал художественную группу «Лианозово», объединявшую нонконформистов. В 1974 году художник стал одним из главных организаторов выставки неофициального искусства, которая была разогнана при помощи бульдозеров и поливочных машин, в связи с чем вошла в историю как «бульдозерная выставка».
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