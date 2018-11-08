Появились подробности двойного убийства в Москве

Пытался расчленить: жуткие детали убийства матери с ребенком в Москве

Продолжают появляться новые подробности жуткого убийства, произошедшего в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы . Стало известно, что преступник использовал несколько кухонных ножей и пытался расчленить своих жертв.

С появлением новых данных о произошедшем в одной из квартир дома на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы жестоком убийстве картина произошедшего становится все страшнее. Известно, что на телах матери и ребенка было обнаружено множество ножевых ранений. В частности, 12-летнего мальчика пырнули порядка 30 ран.

Вдобавок к этому убийца надел несчастному на голову полиэтиленовый пакет и примотал его скотчем. По информации telegram-канала 112, преступник попытался расчленить своих жертв, однако не завершил начатое. Он использовал несколько кухонных ножей. Характер порезов и их местоположение говорит о том, что и мать, и ребенок пытались защитить себя от нападения.

После осмотра места преступления специалистами и тщательной работы экспертов, тела 35-летней женщины и 12-летнего ребенка вынесли из квартиры. Запись с места жестокой расправы опубликовал Пятый канал.