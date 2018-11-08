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Появились подробности двойного убийства в Москве
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Пытался расчленить: жуткие детали убийства матери с ребенком в Москве 

Дни.ру + ещё 3 38 минут назад
Продолжают появляться новые подробности жуткого убийства, произошедшего в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. Стало известно, что преступник использовал несколько кухонных ножей и пытался расчленить своих жертв.
С появлением новых данных о произошедшем в одной из квартир дома на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы жестоком убийстве картина произошедшего становится все страшнее. Известно, что на телах матери и ребенка было обнаружено множество ножевых ранений. В частности, 12-летнего мальчика пырнули порядка 30 ран.
Вдобавок к этому убийца надел несчастному на голову полиэтиленовый пакет и примотал его скотчем. По информации telegram-канала 112, преступник попытался расчленить своих жертв, однако не завершил начатое. Он использовал несколько кухонных ножей. Характер порезов и их местоположение говорит о том, что и мать, и ребенок пытались защитить себя от нападения.
После осмотра места преступления специалистами и тщательной работы экспертов, тела 35-летней женщины и 12-летнего ребенка вынесли из квартиры. Запись с места жестокой расправы опубликовал Пятый канал.
Соседи подозревают в убийстве сожителя женщины, передает телеканал "360". Его описывают как прилично одетого молодого человека. Мужчина попал в объективы нескольких камер видеонаблюдения, их уже изучают правоохранительные органы. Новый знакомый появился в их жизни недавно. До этого семья жила в квартире втроем, однако полгода назад муж женщины скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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