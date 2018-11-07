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СК предъявил обвинение депутату из Дагестана
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Депутат Народного собрания Дагестана Абдулатипов обвинен в участии в преступном сообществе 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет предъявил депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову обвинение в участии в преступном сообществе, специализировавшемся на установлении незаконных инвалидностей и получении взяток. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере WhatsАpp.
"Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову сегодня предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток", — сообщили в СК.
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