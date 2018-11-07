СК предъявил обвинение депутату из Дагестана

Следственный комитет предъявил депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову обвинение в участии в преступном сообществе, специализировавшемся на установлении незаконных инвалидностей и получении взяток. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере WhatsАpp.
"Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову сегодня предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток", — сообщили в СК.