Цеповяза перевели в штрафной изолятор

Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.
Ранее в СМИ были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
"Сообщили сегодня, что помещен в штрафной изолятор. Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой", — сказала Охотникова РИА Новости.
Ранее председатель комиссии рассказала РИА Новости, что Цеповяз отбывает наказание на обычных условиях, без привилегий, читает. По ее словам, до этого осужденный работал, теперь прекратил из-за инвалидности.
"В обычном бараке проживал, там стоят двухъярусные кровати, есть комната для досуга с телевизором, кухня, туалет", — пояснила Охотникова.
В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.
Как рассказал агентству старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин, в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.