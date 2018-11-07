В Краснодаре горит крупный склад

По данным ведомства, в 13.01 мск среды пожарным поступило сообщение о загорании складского помещения в станице Старокорсунской Краснодара. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. На место направлены служба пожаротушения и оперативная группа регионального главка МЧС, к тушению привлечены 20 пожарных и 5 единиц техники, говорится в сообщении.