СК даст «жёсткую оценку» сотрудникам колонии с Цеповязом

СК даст «жёсткую оценку» сотрудникам колонии, где находится член банды Цапка

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, организована процессуальная проверка по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области.

Отмечается, что Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки сотрудников колонии, «которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности».

Ранее в СМИ появились фотографии Цеповяза, приговорённого к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской, на которых он ест в колонии икру и крабов. Отмечается, что снимки были сделаны в 2015 году.

В 2013 году члены банды, в течение многих лет действовавшей в станице Кущёвская Краснодарского края, были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Члены группировки были признаны виновными в совершении убийств, изнасилований, в том числе несовершеннолетних, и разбойных нападений.