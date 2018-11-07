Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Владикавказа в Москву самолет приземлился в Волгограде из-за курильщика

"Рейс 1174 (Владикавказ — Внуково) компании "Победа" сел незапланированно в Волгограде. Причина — закуривший на борту мужчина. После приземления лайнера нарушителя сняли с рейса", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержка в пути этого рейса составила около 40 минут. В 13:40 (12:40 мск) он сел в волгоградскому аэропорту, в 14:22 (13:22 мск) самолет вылетел в пункт назначения.