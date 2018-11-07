Спасти пассажира: чай и шоколад вместо таблеток

Чай и шоколад вместо таблеток: как врач хоккейного клуба спас пассажира самолета Иркутск-Москва

Рейс Иркутск-Москва едва не омрачился чрезвычайным происшествием в канун праздничных выходных. Пассажиров уже начали готовить к экстренной посадке в Екатеринбурге , так как одному из них — 73-летнему мужчине — стало плохо. К счастью, в салоне оказался врач хоккейного клуба Александр Колпашников.

Неуловимый пульс

Колпашников летел на первый в этом сезоне матч клуба "Байкал-Энергия", который состоялся 3 ноября. В салоне возникло беспокойство: пассажир, который ранее жаловался на недомогание, не показывал признаков жизни: у него резко упало давление, пульс почти не прощупывался, ситуация была критической. Стюардессы начали спрашивать, нет ли на борту доктора.

"Я с трудом у него обнаружил нитевидный пульс. Нашелся на борту тонометр. Начали мерить давление — 80 на 40… Пришлось кое-как заставить его принять крепкий чай с шоколадом", — вспоминал потом врач.

Спустя некоторое время пожилому мужчине стало лучше: сахар в крови поднялся, начал прощупываться пульс, и напугавший всех на борту пассажир стал постепенно возвращаться к жизни.

"Не пейте таблетки без назначения врача!"

Экипаж вздохнул с облегчением и отказался по совету врача от экстренной посадки: опасности для жизни дедушки уже не было. Осознав, что ему в действительности помогает улучшить самочувствие, пассажир самостоятельно пил кофе и чай с шоколадом. Самолет благополучно сел в аэропорту Шереметьево , а 73-летний "пациент" отказался от помощи "наземных" медиков — впереди у него был еще один рейс.

Колпашников признался, что подобные случаи и "даже похуже" на его веку были "не раз и не два". Впоследствии выяснилось, что так как мужчина ощущал недомогание, родственница дала ему таблетку "от давления", аналогичный препарат ему дали еще и в салоне самолета. Выпив все эти таблетки, дедушка "опустил" свое давление до критической отметки.