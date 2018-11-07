Пожар вспыхнул в столичной гимназии

Пожар произошёл в гимназии № 1591, которая расположена в московском районе Новокосино. Из учреждения эвакуировали тысячу человек.

«В МЧС поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: улица Новокосинская, дом 40а», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Прибывшие на место пожарные установили, что на первом этаже в туалете загорелся мусор на площади 0,5 кв. м. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее News.ru рассказывал о том, что пожар произошёл в деревянном храме Иоанна Богослова на северо-западе Москвы. Прихожане успели покинуть здание ещё до приезда спасателей.